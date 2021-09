Incendiu de vegetație în sudul Spaniei. Circa 500 de persoane au fost evacuate dintr-o stațiune

Stațiunea e preferată de pensionarii britanici

Circa 250 de pompieri acţionează pentru stingerea incendiului, a anunţat guvernul regional din Andaluzia."Relieful este unul dificil, cu pante abrupte, iar vântul puternic îngreunează eforturile pompierilor", se arată într-un comunicat al guvernului.Locuitorii din Abejeras, Forest Hills şi Monte Mayor au fost evacuaţi. Un purtător de cuvânt al Departamentului de protecţie civilă din Andaluzia a declarat că nu are informaţii ca alte comunităţi să se afle în pericol. Mai multe drumuri au fost închise din cauza incendiului.Staţiunea Estepona, situată lângă Malaga, este populară printre pensionarii britanici şi turişti.Până la sfârşitul lunii august, incendiile de vegetaţie au distrus 74.260 de hectare în Spania, peste media ultimilor 10 ani, însă mult sub cele 190.000 de hectare distruse în 2012.Incendii neobişnuit de mari au izbucnit în diferite părţi ale lumii în acest an, alimentate de o vreme extrem de caldă şi uscată despre care unii experţi spun că ar fi un rezultat al schimbărilor climatice.