Incendiu de vegetatie in Rusia. Valurile de fum toxic se indreapta spre Siberia

Vanturile care bat dinspre nord transporta fumul toxic spre orasul Iakutsk, ce are o populatie de aproape 270.000 de locuitori si se afla la o distanta de aproximativ 4.800 de kilometri est in raport cu Moscova Incendiile devastatoare de anul trecut i-au facut pe numerosi locuitori din Siberia sa sufere din cauza valurilor de fum toxic timp de mai multe saptamani. Rezidentii varstnici au fost in special afectati de acest fenomen.Cele mai multe dintre incendiile din 2020 au fost identificate in regiuni care se afla la distante mari fata de zonele locuite, insa companiile mass-media ruse au raportat ca focarele au avansat periculos de mult si au ajuns pana in proximitatea unor localitati mai mici.Sambata, autoritatile silvice au anuntat ca pompierii incearca sa stinga 58 de focare ce acopera o suprafata totala de peste 70.000 de hectare.Cifra anuntata include doar focare pe care pompierii incearca sa le controleze. Alte incendii, aflate in regiuni izolate, sunt lasate sa arda in continuare, intrucat nu prezinta riscuri pentru oameni. Peste 2.700 de pompieri rusi au fost mobilizati in regiune.Siberia s-a confruntat in ultimele saptamani cu un neobisnuit val de caldura.In orasul Verhoiansk, situat dincolo de Cercul Polar Arctic si considerat drept una dintre cele mai friguroase zone locuite de pe Terra, meteorologii au masurat un nou record de temperatura pe 20 iunie, cand termometrele locale au indicat valoarea de 38 de grade Celsius.