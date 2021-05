Incendiu de proportii la cel mai mare spital COVID din Filipine. Sute de persoane sunt evacuate VIDEO

Nimeni nu a fost ranit in incendiul care s-a propagat rapid la etajul al treilea al Spitalului General din Filipine inainte de ora locala 01.00 (sambata, 17.00 GMT), a declarat inspectorul Hector Agadulin, din cadrul Biroului de protectie impotriva incendiilor."Incendiul a inceput din zona de lenjerie si s-a raspandit cu usurinta la etajul al treilea", a spus el. "Fumul era atat de gros, incat pompierii nostri nu au putut patrunde in interior fara aparatele de respirat", a adaugat Hector Agadulin.Nu existau pacienti pe etajul afectat de incendiu, dar fumul a cuprins si alte etaje, fortand evacuarea a circa 500 de pacienti, inclusiv a 156 pacienti COVID-19.Incendiul a fost stins aproape cinci ore mai tarziu , a precizat oficialul citat.Sectia de urgente a spitalului va fi inchisa temporar intrucat unii pacienti au fost mutati aici, a spus Jonas Del Rosario, un purtator de cuvant al Spitalului General.Alti pacienti se afla acum in capela spitalului, in timp ce unii au fost mutati la diferite spitale."A fost o problema complicata sa mutam pacientii. Eram foarte constienti ca nu puteam amesteca pacientii. Avem un sistem aici pentru a separa pacientii COVID de cei non-COVID", a spus Del Rosario.Bilantul total al pandemiei in Filipine era sambata de 1,13 milioane de persoane contaminate, iar numarul deceselor asociate COVID era de 19.051, potrivit Departamentului Sanatatii.