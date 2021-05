Incendiu intr-un spital COVID-19 din India. Cel putin 18 oameni au murit VIDEO

Wow.. Bharuch Welfare Hospital in India on fire apparently, as if things are not horrific already. In the Covid centre too, according to reports, a lot of people have been burnt and seriously injured. Request for duas. May Allah SWT safeguard our loved ones, آمين يا رب العالمين pic.twitter.com/nNo3K6IaiQ - Mohammed H Congress (@Congy99) April 30, 2021

Incendiul a izbucnit in spitalul privat Patel Welfare Hospital, o unitate desemnata pentru bolnavii de COVID-19, in districtul Bharuch."Potrivit informatiilor pe care le avem, 16 pacienti si doi membri ai personalului sanitar au murit in incendiu. In jur de 32 de pacienti au fost salvati de angajati ai spitalului si de pompieri si mutati la spitale din apropiere", a declarat telefonic seful politiei districtuale, Rajendrasinh Chudasama.Investigatiile initiale arata ca incendiul s-a declansat in urma unui scurtcircuit electric in unitatea de ATI COVID-19 si a fost stins intr-o ora, a adaugat el.Politia sustine ca desi cele mai multe decese au fost cauzate de arsuri si de sufocare, este posibil ca unii pacienti sa fi murit in timp ce se incerca salvarea lor.Prim-ministrul Narendra Modi a transmis condoleante, in timp ce autoritatile din Gujarat au dispus declansarea unei anchete asupra circumstantelor tragediei si au anuntat compensatii pentru familiile victimelor.Este cel de al cincilea accident in care sunt implicate spitale in ultimele saptamani in India , care se confrunta cu un al doilea val mortal al pandemiei. Media interne au pus sirul de tragedii din spitale pe seama faptului ca unitatile medicale sunt coplesite si lucreaza non-stop pentru a trata un numar urias de pacienti.Precedentele patru incidente s-au produs in statul vecin Maharashtra, cel mai puternic lovit de pandemie in India.In total 13 pacienti de coronavirus au murit pe 23 aprilie intr-un incendiu dintr-un spital.Cu doua zile inainte, alti 24 de pacienti au murit la spital dupa ce li s-a intrerupt alimentarea cu oxigen din cauza unei scurgeri. In martie, zece pacienti au murit intr-un alt incendiu intr-un spital COVID.