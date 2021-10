46 de morţi şi zeci de răniţi într-un incendiu în Taiwan. Care ar putea fi cauza dezastrului VIDEO

Patruzeci şi şase de persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite într-un incendiu care a izbucnit joi, 14 octombrie, într-un imobil, în oraşul Kaohsiung, în sudul Taiwanului. Este unul dintre cele mai sângeroase incendii într-un imobil locuit din ultimii 20 de ani în lume, relatează AFP.

”Incendiul s-a soldat cu 41 de răniţi şi 46 de morţi”, au anunţat într-un comunicat pompierii din Kaohsiung.

Incendiul a izbucnit într-un bloc cu întrebuinţare mixtă de 13 etaje, joi dimineaţa, potrivit autorităţilor, şi a devastat mai multe etaje înainte ca pompierii să-l controleze.

Majoritatea victimelor se aflau între al şaptelea şi al 11-lea etaj, unde erau apartamente rezidenţiale, potrivit pompierilor.

La primele cinci etaje - destinate uzului comercial - nu se afla nimeni.

Pompierii din oraş au trimis peste 70 de vehicule să lupte împotriva incendiului, pe care l-au stins în patru ore.

A massive fire erupted in a high-rise building in #Kaohsiung, Taiwan’s southern city, killing at least 46 people and hospitalizing dozens more. Over 140 fire fighters were dispatched to put out the blaze. pic.twitter.com/epkOm6YpEK