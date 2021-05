Primul mare incendiu de vegetatie din Grecia din acest an. Sase sate si doua manastiri din Corint, evacuate VIDEO

180 DE POMPIERI, 17 AVIOANE SI TREI ELICOPTERE

Nicio victima nu a fost semnalata, insa sase sate si doua manastiri au fost evacuate dupa izbucnirea incendiului, miercuri seara, in apropierea satului Schinos, situat la aproximativ 90 de kilometri vest de Atena, a declarat AFP un purtator de cuvant al pompierilor.Sateni orbiti de fum au fost adapostiti, in noaptea de miercuri spre joi, la Alepochori, un sat de coasta de la Golful Corint."Am fost alertati la ora (locala) 4.00 (si ora Romaniei) de catre politie, care ne-a spus sa plecam", declara un barbat la postul Skai TV."Nu ne aflam in pericol", da el asigurari, insa "au verificat casele de alaturi, in cautarea unor persoane care nu se puteau deplasa singure".Intariri au fost trimise din toata tara in vederea opririi sinistrului, care inainta pe un front de zeke kilometri, potrivt unor oficiali locali."Este vorba despre primul incendiu important din 2021 (...). Sate au fost evacuate din precautie", a anuntat la Skai TV un purtator de cuvant al pompierilor, Vassilis Vathrakogiannis."Nu avem informatii (despre eventuale vieti in pericol) si nu am fost nevoiti sa intervenim in ajutorul cuiva", a precizat el.Incendiul a devastat toata noaptea de miercuri spre joi un habitat salbatic protejat in Muntii Geraneia, la nord de Istmul Corint si Peninsula Peloponez. Un fum negru era vizibil din capitala."De-acum situatia este clar mai buna", a apreciat la Sky TV seful serviciilor de lupta impotriva incendiilor Stefanos Kolokouris.Insa "este un foc mare de pini, iar terenul este dificil", a adaugat el, apreciind ca incendiul ar putea fi controlat joi.Primaria Loutraki, o statiune balneara din apropiere, se teme ca vantul si-ar putea schimba directia si ar putea intensifica flacarile."Padurea este foarte densa si nu a mai ars niciodata anterior", a declarat la Alpha TV primarul Yiorgos Gionis.Aproximativ 180 de pompieri - sustinuti de 62 de vehicule, 17 avioane si trei elicoptere - participau la operatiuni, au anuntat pe Twitter pompierii greci.In zona incendiului, situata pe continent, in nord-estul Corintului, se afla numeroase case de vacanta.Mai multe locuinte au fost avariate, au anuntat pompierii, iar unele au ars, potrivit Primariei Loutraki.Dupa ce facarile au ajuns la mare, miercuri seara, ele au ars doua vapoare in satul de coasta Mavrolimni, au precizat autoritatile locale.Electricitatea a fost intrerupta si ar urma sa fie restabilita in 48 de ore, potrivit unor tehnicieni locali.Grecia se confrunta anual cu incendii de padure violente, alimentate de seceta, rafale violente de vant si o temperatura care depaseste adesea 30 de grade Celsius.In Peloponez, situl arheologic Micene, unul dintre cele mai impozante din perioada prehelenica, a fost afectat in august de un incendiu de padure, insa nu a suferit pagube majore.In urma cu doi ani, la 23 iulie 2018, un incendiu fara precedent in statiunea balneara Mati, cel mai sangeros din ultimele decenii in Grecia, s-a soldat cu 102 morti si a facut scrum majoritatea caselor din aceasta localitate situata la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Atena.