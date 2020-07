Incendiul de la catedrala din Nantes - Un barbat originar din Rwanda a fost retinut de politie

Barbatul in varsta de 39 de ani a fost retinut sambata in cadrul anchetei deschise pentru "incendiere voluntara". Nu sunt cunoscute motivele arestarii lui.Potrivit RTL, el este refugiat rwandez care lucra pentru dioceza, iar in prezent viza lui a expirat.Potrivit informatiilor oferite de Parchet, barbatul a fost plasat in arest din cauza nepotrivirilor din programul lui ca voluntar. El a avut sarcina de a inchide catedrala in seara de dinaintea incendiului.Anchetatorii doresc sa afle de la el "conditiile inchiderii catedralei".Pompierii din Nantes au fost alertati sambata dimineata ca un incendiu a izbucnit in interiorul catedralei. Daunele sunt concentrate pe vitralii si marea orga, complet distruse.Potrivit procurorului regiunii, Pierre Sennes, trei focare au fost observate in interiorul catedralei - unul la nivelul marii orgi, unul la dreapta si altul la stanga naosului -, ceea ce l-a facut sa decida ca a existat o mana criminala.Catedrala Saint-Pierre et Saint-Paul din Nantes a fost construita pe parcursul a 457 de ani, finalizata in 1891. Este clasata monument istoric din 1862. Ea a mai fost afectata de un incendiu, in ianuarie 1972, si a fost redeschisa abia dupa 13 ani de lucrari.