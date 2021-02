Procesul in care Donald Trump este acuzat de "incitare la insurectie" incepe. Un film cu violentele de la Capitoliu, prezentat de acuzare in debutul demersului juridic

Potrivit Hotnews , simbolic, procesul va incepe in plenul Senatului, exact acolo unde suporterii lui Trump au intrat, in vreme ce senatorii (unii amenintati cu moartea) se refugiasera sub protectia agentilor de paza.In prima parte a procesului, noteaza The Guardian si BBC News , va fi dezbatuta constitutionalitatea procedurii. Atat acuzarea, cat si avocatii lui Trump vor avea alocate nu mai putin de 16 ore pentru prezentarea cazului.Avocatii lui Trump sustin ca Senatul nu are competenta constitutionala in a-l judeca pe Trump, tocmai pentru ca acesta si-a incheiat deja mandatul, iar legea nu acopera decat procedura de punere sub acuzare si destituire a unui presedinte in exercitiu.Punerea sub acuzare a fost, insa, demarata de democrati, in Camera Reprezentantilor, chiar in ultimele zile ale mandatului si cu putin timp inainte de ceremonia de inaugurare a succesorului Joe Biden . Astfel, democratii resping strategia apararii.Pentru ca Trump sa fie gasit vinovat ar fi nevoie ca nu mai putin de 17 republicani sa li se alature democratilor jurati, ceea ce face ca un astfel de scenariu sa fie prea putin probabil.Cu toate acestea, in deschiderea procesului, democratii vor incerca sa-i convinga pe senatorii jurati ca asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie a fost punctul culminant al unei lungi campanii de rasturnare a rezultatului alegerilor prezidentiale, dusa de fostul presedinte. Trump nu va uza de dreptul de a depune marturie in Senat.