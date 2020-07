Inchisoare cu viata pentru o femeie care planuia un atentat cu bomba la Catedrala Saint Paul, din Londra

Femeia va trebui sa stea cel putin 14 ani in spatele gratiilor.Safiyya Shaikh, pe numele sau real Michelle Ramsden, s-a convertit la islam in 2007, inainte de a se radicaliza. Ea cautase pe internet cum ar putea provoca cat mai multe distrugeri posibile la catedrala, una dintre cele mai cunoscute din Londra.Potrivit procuroarei Alison Morgan, Safiyya Amira Shaikh isi exprimase ''intentia de a se sinucide si de a omori cat mai multe persoane posibil''.Locuitoare a oraselului Hayes, situat la vest de Londra, ea a recurs in septembrie 2019 la o activitate de recunoastere pentru a evalua dispozitivul de securitate al catedralei Saint Paul si posibilitatea de a introduce o bomba in lacasul de cult. Dar cele doua persoane - un barbat si o femeie care s-au prezentat ca fiind casatoriti - la care Safiyya Amira Shaikh s-a gandit sa ii fie complici erau in realitate politisti sub acoperire.Ea a fost filmata intr-un parc in timp ce ii inmana 'sotiei' complice doua genti goale care urmau sa ii fie returnate la o data ulterioara continand bombe functionale.''Mi-ar placea cu adevarat sa distrug acel loc'', le-a transmis ea celor doi politisti sub acoperire, referindu-se la catedrala Saint Paul. De asemenea, ea a laudat gruparea Stat Islamic si a incurajat uciderea de civili de catre jihadisti in intreaga lume, au afirmat procurorii britanici.