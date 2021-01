Pedeapsa cu inchisoare pentru o femeie care a ascuns simptomele coronavirusului. Cum i-a pacalit pe reprezentantii aeroportului

A incalcat normele antiepidemice

Printre cele mai stricte restrictii

Femeia a dezvaluit abia la aterizare ca are simptome de coronavirus, astfel ca 63 de contacti ai sai au fost nevoiti sa intre in carantina Actiunile sale au constituit o incalcare a normelor antiepidemice din China si un risc sever de raspandire a virusului, potrivit unei hotarari a unui tribunal din Beijing din octombrie anul trecut, citata miercuri de Global Times.Ea a fost condamnata la un an de inchisoare si la un an de proba pentru infractiunea de obstructionare a prevenirii bolilor infectioase.China are unele dintre cele mai stricte restrictii anticoronavirus din lume. Tara tine in mare masura pandemia sub control de la inceputul verii anului trecut.Miercuri, 75 de noi cazuri de infectie au fost raportate in toata China.