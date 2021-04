Un barbat nevinovat a stat la inchisoare timp de 44 de ani. Cu cat va fi despagubit

Ronnie Long este de culoare si a fost acuzat ca a violat o femeie alba in 1976. Un juriu format doar din persoane albe l-a gasit vinovat de viol si intrare prin efractie si a fost condamnat la inchisoare pe viata, relateaza CNN Barbatul a luptat o viata pentru a-si demonstra nevinovatia si a reusit abia decembrie 2020, cand instantele au decis ca Long a fost condamnat in mod gresit.Acum a inceput o noua lupta in justitie, impotriva unei legi care spune ca poate fi despagubit cu doar 750.000 de dolari pentru deceniile de suferinta. Actul normativ, in vigoare in statul sau, prevede ca poate primi cate 50.000 de dolari pentru un an de detentie, dar suma totala este plafonata la 750.000 de dolari.In cazul lui Long, inseamna ca a incetat sa mai fie platit dupa cel de-al 15-lea an de inchisoare."Desi este recunoscator pentru faptul ca a primit despagubiri, suma este complet inadecvata pentru a-l compensa pentru cei 44 de ani de privare de libertate", a declarat pentru CNN avocatul lui Long."Era inchis cand ambii parinti i-au murit, cand fiul sau de doar cateva zile, in momentul condamnarii, a absolvit. A pierdut totul in cei 44 de ani si cu siguranta merita mai mult decat a primit", a mai spus avocatul.Long a declarat pentru CNN ca va lupta impotriva legii si spera sa obtina ceea ce merita de la un stat care l-a bagat intentionat in inchisoare. Mai multe organizatii si oameni politici s-au oferit sa-i sustina acest efort.