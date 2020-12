VIDEO Incident armat dupa un concert de colinde din New York. Atacatorul a fost impuscat de Politie

Nicio informatie despre eventuali raniti nu a fost oferita dupa schimbul de focuri. Martori aflati la locul incidentului nu au raportat victime.O purtatoare de cuvant a politiei din New York a declarat ca politistii au facut uz de armele din dotare dupa ce barbatul a inceput sa traga."El a fost ranit grav", a declarat ea pentru AFP.O corespondenta a agentiei France Presse prezenta la fata locului a povestit ca individul a deschis focul in fata Bisericii St John the Divine din Manhattan in timp ce cateva sute de persoane plecau la sfarsitul colindelor."Am auzit doua sau trei impuscaturi", a spus ea. M-am uitat in sus si poate la zece metri de mine pe trepte se afla un tip care tragea", a spus ea."Vedeam flacarile cum ies pe teava armei, am inceput sa fug ca sa-mi salvez pielea", a mai spus ea.Martha Stolley, o alta martora, a estimat ca barbatul a tras de opt sau zece ori inainte de a fi doborat de politie."Tragea la nimereala", a spus ea pentru AFP, adaugand ca individul striga "Impuscati-ma, ucideti-ma!".