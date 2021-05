Situatie extrem de tensionata intre SUA si Iran in Stramtoarea Ormuz. Focuri de arma trase dupa incalcarea limitelor navale

In total 13 vedete de atac rapid apartinand Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii islamice, s-au apropiat la mai putin de 140 de metri de acest grup de sapte nave americane, din care face parte USS Monterey, iar una a tras 30 de focuri de avertisment - in doua salve -, a pecizat luni un purtator de cuvant al Pentagonului, John Kirby.Acesta este al doilea incident de acest fel in doua saptamani. "Din nefericire, hartuirea gardienilor revolutiei nu este un fenomen nou", a insistat John Kirby."Este periculos. Nu este profesionist. Este tipul de actiune care poate cauza raniti si conduce la erori de apreciere in regiune", a denuntat el. Navele americane au dreptul la "legitima aparare " si stiu sa serveasca de el, a precizat Kirby.Aceste manevre au avut loc in Stramtoarea Ormuz, unde nave dispun de putin spatiu de manevra, a notat el."Este un gat de sticla in regiune", a subliniat el.La sfarsitul lui aprilie, trei nave iraniene de atac s-au apropiat la mai putin de 70 de metri de doua nave americane, in apele internationale, in nordul Golfului Persic, iar US Navy a tras focuri de avertisment.Stramtoarea Ormuz este o cale de trecere stragica, tranzitata de o treime din petrolul transportat pe mare din lume.Washingtonul si Teheranul sunt angajate in negocieri indirecte cu privire la o revenire in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian.