Incident serios la o centrala nucleara din Finlanda. Nivelul radiatiilor a crescut, iar reactorul a intrat in procedura de oprire automata

"Nu exista niciun pericol pentru oameni sau mediu" din incidentul de la centrala electrica Olkiluoto 2 din vestul Finlandei, a declarat pentru AFP Tomi Routamo, director adjunct la autoritatea de securitate nucleara STUK.Desi nivelurile de radiatii din jurul centralei sunt normale si nu a existat nicio scurgere externa, STUK a descris incidentul intr-un tweet ca fiind "grav" si a spus ca protocoalele de pregatire au fost lansate impreuna cu operatorul centralei, TVO.Incidentul a fost semnalat la ora 14.00, ora Romaniei.Ulterior, dupa alte doua ore, STUK a anuntat ca "situatia este stabila, iar centrala este sigura" si ca nivelurile de radiatii au revenit la normal."Nu s-a mai intamplat un astfel de eveniment in Finlanda", a adaugat Routamo.Sistemele automate au detectat niveluri ridicate de radioactivitate in conductele de abur ale sistemului de racire a reactorului, desi cauza varfului nu era inca cunoscuta si investigatiile sunt in curs, conform Routamo.O defectiune anterioara a conductei de apa s-a produs intr-o alta centrala nucleara finlandeza in urma cu aproximativ 30 de ani, dar incidentul Olkiluoto implica asa-numitele conducte primare de circuit care sunt mai aproape de reactor si, prin urmare, se confrunta cu concentratii mai mari de radiatii.Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a transmis intr-o declaratie ca a fost informata despre incident si ca este in contact cu autoritatile finlandeze."A fost inchis automat dintr-un motiv pe care nu il cunoastem si nimic nu s-a intamplat cu adevarat", a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al TVO, Pasi Tuohimaa, adaugand "nu exista niciun rau nicaieri".Reactorul Olkiluoto 2, care a inceput sa functioneze in 1980, va fi "condus intr-o stare mai sigura", astfel incat sa poata fi efectuate investigatii, a spus Routamo.Finlanda primeste aproximativ o treime din energia sa din surse nucleare, iar doua noi proiecte de constructie de reactoare nucleare sunt in curs de desfasurare in tara nordica.