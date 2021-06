Care sunt cele mai pasnice tari din lume in 2021. Romania, in fata Marii Britanii, Spaniei, Italiei, Frantei, SUA, Rusiei si Chinei

Raportul IEP, aflat la cea de-a 15-a editie, analizeaza si face ierarhia a 163 de state si teritorii, in functie de gradul lor de siguranta. Indexul Global al Pacii (GPI) acopera 99,7% din populatia lumii si utilizeaza 23 de indicatori calitativi si cantitativi, masurand starea de pace in trei domenii: nivelul de siguranta si securitate din societate, amploarea conflictelor interne si internationale permanente si gradul de inarmare, potrivit Economics and Peace Rezultatele din 2021 arata ca nivelul mediu al linistii globale s-a deteriorat cu 0,07%. Acesta reprezinta un nou regres al GPI din ultimii 13 ani, in care 87 de tari si-au imbunatatit nivelul, iar 73 au inregistrat un declin.Indexul Global al Pacii din 2021 dezvaluie o lume in care conflictele si crizele aparute in ultimul deceniu au inceput sa se reduca, dar ele au fost inlocuite de un nou nivel de incertitudine, ca urmare a pandemiei COVID-19 si a tensiunilor dintre marile puteri ale lumii.In 2021, cea mai pasnica tara din lume ramane Islanda, cu un indice de 1,100, fiind prima in topul realizat de IEP, pozitie pe care o ocupa din 2008. Urmatoarele locuri din clasament sunt detinute de Noua Zeelanda , Danemarca, Portugalia , Slovenia, Austria, Elvetia, Irlanda, Cehia si Canada Cea mai putin pasnica tara din lume este Afganistanul (locul 163), pentru al patrulea an consecutiv, iar inaintea ei se gasesc Yemen Siria , Sudanul de Sud si Irak Romania se afla pe pozitia 25 in lume (fata de 21 in 2020), o pozitie foarte buna (avand indicele de 1,530, la fel ca anul trecut), fiind inaintea multor state occidentale avansate precum Spania (locul 31-1,621), Italia (locul 32-1,652), Marea Britanie (locul 33-1,658), Franta (locul 55-1,868), Grecia (locul 66-1,932), Statele Unite (locul 122-2,337).Tara noastra devanseaza si alte tari importante din lume, precum China (locul 100-2,114), Egipt (locul 126-2,397), Brazilia (locul 128-2,430), India (locul 135-2,553), Israel (locul 141-2,633), Turcia (locul 149-2,843), Rusia (locul 154-2,993).Statele vecine Romaniei se situeaza astfel: Ungaria (locul 19-1,494), Bulgaria (locul 27-1,577), Serbia (locul 44-1,797), Moldova (locul 59-1,909), Ucraina (locul 143-2,660).