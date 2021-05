Peste 400.000 de noi cazuri de Covid-19, in India. Capitala Delhi si statul Uttar Pradesh au prelungit cu o saptamana carantina

Emirates va transporta gratuit echipamente medicale si ajutoare in India

Presiunea este tot mai mare asupra prim-ministrului Narendra Modi de a anunta carantina nationala, similara celei impuse anul trecut, in primul val al pandemiei. Indian Medical Association (IMA) a cerut o carantina "completa, bine planificata si anuntata" in intreaga tara , si nu restrictii de mobilitate pe timp de noapte "sporadice" sau restrictii la nivel de stat impuse pentru cateva zile."IMA este uluita sa vada letargia extrema si actiunile neadecvate ale Ministerului Sanatatii in combaterea crizei agonizante provocate de al doilea val devastator al pandemiei de Covid-19", a transmis sambata asociatia medicilor.Modi a fost deja criticat pentru ca a permis organizarea de adunari mari la un festival religios si pentru ca a tinut mitinguri electorale de amploare in ultimele doua luni, chiar daca numarul infectiilor crestea deja.Duminica, India a anuntat, pentru a doua zi consecutiv, m ai mult de 4.000 de decese asociate Covid-19 si 403.738 de contaminari pentru ultimele 24 de ore.Cele 4.092 de decese au facut ca bilantul sa ajunga la 242.362. In total, aici au fost inregistrate 22,3 milioane de cazuri de infectare.Sambata, a fost raportat cel mai mare numar de decese inregistrate zilnic din cauza Covid-19 in India, 4.187.Mai multe state indiene au impus carantina in ultima luna, in timp ce altele au anuntat restrictii privind deplasarile, au inchis salile de cinema, restaurantele si mall-urile.Delhi si Uttar Pradesh au anuntat duminica prelungirea carantinei pana pe 17 mai.Institute for Health Metrics and Evaluation estimeaza ca India va ajunge la 1 milion de decese asociate Covid-19 pana in luna august.Compania Emirates a anuntat ca va transporta gratuit echipamente medicale si ajutoare in India, pentru a contribui la eforturile de oprire a propagarii coronavirusului.Emirates va pune la dispozitia organizatiilor internationale spatiu in cala pentru toate zborurile sale catre noua orase din India.In ultimele saptamani, Emirates Sky Cargo a mai transportat medicamente si echipamente medicale in India."Suntem alaturi de poporul indian si vom face tot ce putem pentru a ajuta India sa se puna din nou pe picioare. Emirates are o experienta vasta in ceea ce priveste actiunile umanitare si, cu 95 de zboruri saptamanale catre noua destinatii din India, vom oferi in mod regulat capacitate de transport al ajutoarelor", a declarat seicul Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presedintele companiei.Primul transport din cadrul initiativei de "pod aerian umanitar" Dubai - India va consta in peste 12 tone de corturi de la Organizatia Mondiala a Sanatatii.India a raportat pana acum peste 240.000 de decese asociate Covid-19. Numarul infectarilor cu Covid-19 in India este de 22,3 milioane.