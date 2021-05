India, pusa in fata unei noi provocari. "Ciuperca neagra", boala care s-a suprapus cu valul agresiv al pandemiei de COVID-19

Ce este mucormicoza?

Este contagioasa?

De ce mucormicoza si nu alte infectii fungice?

Cu aceasta ocazie, jurnalistii de la Reuters au publicat luni un articol care contine informatii despre mucormicoza, opinii ale unor experti in sanatate si dovezi stiintifice aflate in spatele fenomenului care ar putea sa explice recenta crestere a numarului de cazuri de "ciuperca neagra".Mucormicoza este un infectie fungica ce provoaca innegrirea sau decolorarea pielii in jurul nasului , vedere incetosata sau dublata, dureri in zona pieptului, dificultati respiratorii si tuse cu sange.Boala prezinta o asociere stransa cu cazurile de diabet si cu afectiuni care compromit sistemul imunitar. Expertii au spus ca utilizarea excesiva in timpul pandemiei de COVID-19 a unor medicamente care suprima sistemul imunitar ar putea cauza aceasta crestere rapida a cazurilor de mucormicoza.Datele publicate de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite arata ca mucormicoza are o rata de mortalitate de 54%, insa aceasta poate sa varieze in functie de starea de sanatate a pacientului si de partea corporala afectata de "ciuperca neagra".Statele din India au raportat in ultimele saptamani peste 5.000 de cazuri cu aceasta boala, care, in alte situatii, este o afectiune rara. Cele mai multe cazuri sunt constatate la persoane care au COVID-19 sau care se recupereaza dupa aceasta boala.Boala nu este contagioasa, ceea ce inseamna ca nu poate fi raspandita in urma contactului cu oameni sau cu animale infectate. Ea se raspandeste prin sporii de ciuperca prezenti in aer sau in mediul inconjurator, fapt aproape imposibil de evitat."Bacteriile si ciupercile sunt prezente deja in corpurile noastre, dar sunt tinute in frau de sistemul imunitar al organismului nostru", a declarat K. Bhujang Shetty, directorul spitalului de oftalmologie Narayana Nethralaya. "Cand sistemul imunitar este oprit din cauza unui tratament impotriva cancerului, diabetului sau prin utilizarea steroizilor, atunci aceste organisme obtin un avantaj si se multiplica", a adaugat medicul Shetty.Utilizarea cilindrilor de oxigen si a ventilatoarelor nedezinfectate cauzeaza focarul actual?Este greu de spus. Potrivit expertilor, conditiile insalubre ar putea creste riscul de dezvoltare a infectiilor."Exista o contaminare mare la nivelul tuburilor folosite pentru transportul oxigenului, al cilindrilor care sunt utilizati, al umidificatoarelor folosite", a spus Nishant Kumar, medic oftalmolog la Hinduja Hospital din Mumbai."Daca sunteti imuno-suprimat si daca ati fost conectat la acele tuburi de oxigen pentru o perioada mare de timp, atunci astfel de infectii beneficiaza de oportunitate mai mare de a patrunde in organism", a adaugat el.Insa opiniile sunt impartite pe marginea acestui punct de vedere."Spitalele erau murdare inca dinainte de luna aprilie. Trebuie sa facem studii epidemiologice pentru a afla motivul pentru care cazurile au crescut in prezent", a declarat S.P. Kalantri, medic si cercetator la Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences din statul indian Maharashtra.Maladia COVID-19 a fost asociata cu o varietate larga de infectii bacteriene si fungice secundare, insa expertii considera ca al doilea val al pandemiei de coronavirus din India a creat mediul perfect pentru mucormicoza.Concentratiile scazute de oxigen, nivelurile crescute de fier, imunosupresia, insotite de mai multi alti factori, inclusiv spitalizarea prelungita si conectarea la ventilatoare mecanice, creeaza un mediu ideal pentru contractarea mucormicozei, au afirmat oamenii de stiinta intr-un articol publicat in revista Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.