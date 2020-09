India isi scurteaza sesiunea parlamentara din cauza numarului mare de contaminari cu COVID-19

Alte 92.605 de cazuri de contaminare si alte 1.113 de decese de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anuntat sambata de Ministerul Sanatatii indian, ceea ce a majorat numarul total de decese cauzate de noul tip de coronavirus in aceasta tara la 86.752. India este printre cele mai afectate tari de COVID-19, dupa SUA, unde se inregistreaza 6,7 milioane de contaminari.Decizia de a suspenda actuala sesiune parlamentara de 14 zile a fost luata in cadrul unei intalniri a reprezentantilor guvernului si partidelor politice sambata in parlament.O sesiune parlamentara scurta, de pe 14 septembrie pana pe 1 octombrie, a fost convocata pentru a putea trece legislatia foarte importanta pentru aceasta tara.Cel putin 25 de parlamentari indieni au fost testati pozitiv cu noul tip de coronavirus in timpul testelor obligatorii facute inainte de inceperea sesiunii si au fost plasati in carantina, potrivit postului de stiri NDTV.Insa alti trei parlamentari, inclusiv doi ministri, care ar fost prezenti in parlament au fost de asemenea testati pozitiv saptamana aceasta.Infectarile cu COVID-19 s-au raspandit rapid in India de la inceputul lui iunie, dupa ce guvernul a inceput sa relaxeze masurile de izolare pe care le-a impus pentru a reporni activitatea economica.India, tara cu 1,3 miliarde de locuitori, a raportat de asemenea cel mai mare numar de persoane vindecate, care se situeaza in prezent la circa 80 la suta.