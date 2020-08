India: Ministrul de interne, confirmat cu COVID-19

Shah, unul din colaboratorii apropiati ai premierului Narendra Modi, este cel mai inalt oficial indian testat pozitiv la coronavirus pana acum. Ministerul pe care il conduce s-a aflat in prima linie a combaterii epidemiei. Un purtator de cuvant al institutiei nu a fost in masura sa comenteze anuntul.Intr-un mesaj pe Twitter , ministrul le-a cerut tuturor celor cu care a intrat in contact in ultimele zile sa se izoleze si sa isi faca teste. El a afirmat ca si-a facut testul dupa ce a manifestat simptome de COVID-19 si ca in prezent este 'intr-o stare de sanatate buna, dar spitalizat la recomandarea medicilor'.In India s-au inregistrat pana acum aproape 1,7 milioane de cazuri si 36.500 de decese dupa infectarea cu coronavirus - al treilea bilant ca gravitate din lume, dupa cele din SUA si Brazilia , conform evidentelor Reuters.