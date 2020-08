India: Numarul total de cazuri de coronavirus depaseste doua milioane

Conform ultimelor date anuntate de Ministerul Sanatatii de la New Delhi, s-au inregistrat pana acum 2.041.585 de infectari, din care 41.585 urmate de decese, dintr-o populatie de 1,3 miliarde. Vineri s-au confirmat 62.538 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.India, tara cu cel mai mare numar de cazuri din Asia, este a treia din lume care depaseste pragul respectiv, dupa Statele Unite si Brazilia Conform expertilor, epidemia se raspandeste in continuare in orase mai mici si in zonele rurale, iar punctul de maxim va fi atins abia peste cateva luni, in timp ce sistemul sanitar este deja suprasolicitat.Rajib Dasgupta, seful Centrului de Medicina Sociala si Sanatate Comunitara de la Universitatea Jawaharlal Nehru din capitala, apreciaza ca 'o tara de marimea Indiei are mai multe epidemii, in faze diferite'.Datele oficiale arata o medie zilnica in jur de 50.000 de cazuri noi, dar expertii considera ca rata de testare, putin peste 16.000 la un milion de locuitori, este mult prea mica. Rata deceselor este totusi relativ redusa, de circa 2% din cei testati pozitiv.Guvernul condus de premierul Narendra Modi a impus masuri stricte de izolare din 25 martie, intr-o faza incipienta a epidemiei. Ca urmare, muncitorii stabiliti provizoriu in orase s-au intors in masa in satele lor. In statele indiene unde fenomenul a fost semnificativ, cum ar fi Bihar, din estul Indiei, s-au constatat in ultimele saptamani cresteri bruste ale numarului de cazuri, pe masura ce restrictiile au fost relaxate pentru a salva economia intrata in declin.