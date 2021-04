Un important oras indian, in care au sedii mai multi giganti din domeniul IT, intra in carantina. Magazinele alimentare vor fi deschise doar patru ore pe zi

Statul indian Karnataka, a carui capitala este Bengaluru, va intra in carantina incepand de marti seara, timp de 14 zile, a declarat ministrul sef al statului, B.S. Yediyurappa, dupa o sedinta de cabinet.Magazinele care comercializeaza alimente si care ofera alte servicii esentiale vor functiona timp de patru ore dimineata, a spus ministrul.Masuri similare, de restrictii sau carantine, au fost deja luate in multe parti ale Indiei, care se afla in mijlocul unui al doilea val masiv de infectii care are un impact puternic asupra sistemului sau de sanatate.Bengaluru, un oras cu 12 milioane de locuitori, a raportat duminica peste 20.000 de noi infectii, cel mai mare numar zilnic de pana acum.Dintre marile orase indiene, cresterea zilnica a numarului de cazuri din Bengaluru este in prezent pe locul al doilea ca marime dupa cea consemnata in capitala nationala Delhi.Cu toate acestea, rata de testare a pozitivitatii - procentul de persoane testate care au descoperit ca au boala - de 5,4%, este mult mai mica decat in Delhi si centrul financiar Mumbai.Organizatia Mondiala a Sanatatii considera ca ratele de pozitivitate de peste 5% sunt ingrijoratoare. Microsoft , Amazon si Goldman Sachs se numara printre sutele de firme multinationale cu operatiuni de tehnologie sau de IT in Bengaluru, care angajeaza mii de profesionisti vorbitori de limba engleza.Gigantii din serviciile IT indiene, inclusiv Infosys, Wipro si Tata Consultancy Services, au, de asemenea, operatiuni majore in oras.Thomson Reuters, compania mama a Reuters News, are operatiuni in Bengaluru, inclusiv divizia sa de stiri.O mare parte din forta de munca din birouri a orasului a lucrat de la distanta in ultimul an, dar alte industrii din Karnataka, inclusiv productia de imbracaminte, s-au confruntat cu intreruperi care au dus la concedieri in unele cazuri.Carantina survine in timp ce spitalele din India , atat in Bengaluru, cat si in alte parti, sunt coplesite de un val de internari de pacienti.In India au fost administrate peste 141 de milioane de doze de vaccin, dar acestea formeaza doar o mica parte din populatia sa de 1,4 miliarde.Karnataka va oferi vaccinari gratuite persoanelor cu varste cuprinse intre 18-44 de ani in toate centrele de vaccinare guvernamentale, a adaugat Yediyurappa.