Nou record de infectari in India. Peste 400.000 de cazuri noi raportate in ultima zi

Cu noile contagieri, India a trecut pragul de 21 de milioane de cazuri de la inceputul pandemiei, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Sanatatii.India a inregistrat, de asemenea, 3.980 de noi decese de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un nou record oficial in aceasta tara, desi expertii avertizeaza ca cifra reala ar putea fi mai mare.India ocupa locul al doilea in clasamentul celor mai afectate tari din lume de pandemie, fiind devansata doar de Statele Unite , care au raportat 32,5 de milioane de cazuri, potrivit Universitatii Johns Hopkins, si este coplesita de cel de-al doilea val de coronavirus, care pare imparabil si care a suprasolicitat sistemul sanitar, provocand penurii de oxigen medical si de paturi in mari orase precum New Delhi. Programul indian de vaccinare , deschis recent pentru intreaga populatie de peste 18 ani, este vazut ca singura metoda capabila sa franeze raspandirea virusului, desi ritmul vaccinarilor este departe de cel sperat de autoritatile locale, din cauza lipsei de vaccinuri.In ultimele 24 de ore au fost administrate 1,9 milioane de doze, o crestere fata de cifrele din ultimele zile, dar departe de cele 3,5 milioane de vaccinuri administrate in urma cu cateva saptamani.Guvernul indian a recunoscut miercuri, pentru prima data, ca spectaculoasa crestere a cazurilor in numeroase state ale tarii este "corelata" cu o mai mare prezenta a variantei indiene "dubla mutanta" B.1.617, desi nu se poate inca stabili "o legatura directa".Escaladarea numarului de cazuri a fost atribuita si nerespectarii de catre populatie a masurilor anti-coronavirus, prin participarea masiva la mitinguri electorale si la festivalul religios Kumbh Mela, unul dintre cele mai mari si cele mai vechi ritualuri religioase din lume.