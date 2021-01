Indignare in Coreea de Sud dupa publicarea unui ghid ciudat pentru femeile insarcinate

Centrul de Informare privind Sarcina si Nasterea al capitalei sud-coreene Seul a publicat ghidul pe site-ul sau web in 5 ianuarie, incluzand instructiuni pentru a "pregati mancaruri instant precum curry, pasta de fasole neagra si supa pentru ca sotul, care nu este familiar cu gatitul, sa le poata folosi cu usurinta".Ghidul noteaza de asemenea ca femeile insarcinate ar trebui "sa pregateasca sotului si copiilor lenjerie, ciorapi, camasi, batiste si haine pentru afara in sertare pentru a fi purtate de la 3 la 7 zile pentru perioada in care sunteti in spital".Viitoarele mamici sunt sfatuite de asemenea sa isi cumpere o bentita "pentru a nu arata dezordonate intrucat nu va veti putea spala pe par o perioada".Desi unele parti ale ghidului au ramas online, cele care au fost criticate au fost sterse recent. Insa capturi de ecran cu recomandarile originale continua sa fie distribuite pe platformele social media.Ghidul sfatuieste de asemenea ca femeile sa slabeasca prin realizarea de treburi casnice, precum spalatul si curatenia."Intinderea inainte a mainii cand stergeti podeaua va va ajuta cu spatele, umerii si muschii bratelor", afirma ghidul."Intindeti haine pe care le-ati purtat inainte sa va casatoriti sau haine cu marime mica pe care ati dori sa le purtati dupa nastere si uitati-va la ele cand vreti sa mancati mai mult decat este necesar sau sa sariti peste exercitii", mai recomanda ghidul.CITESTE SI: