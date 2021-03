Indonezia amana inceperea imunizarii cu vaccinul de la AstraZeneca

Decizia vine dupa semnalarea unor posibile efecte secundare, a anuntat luni ministrul sanatatii, informeaza AFP si Reuters, citate de g4media.ro "Pentru a fi prudenti, autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii amana utilizarea AstraZeneca, in asteptarea unei confirmari din partea OMS", a declarat ministrul Budi Gunadi Sadikin, intr-o audiere la parlament.Indonezia, a patra cea mai populata tara din lume, a primit 1,1 milioane de doze de vaccin AstraZeneca in martie, prin mecanismul COVAX, si asteapta inca 10 milioane in aprilie.