Submarin cu 53 de militari la bord, disparut in largul insulei Bali. Marina indoneziana efectueaza actiuni de cautare

Marina indoneziana a anuntat miercuri faptul ca se afla in cautarea unui submarin din cadrul floteii sale, la bordul caruia se afla 53 de persoane, cu care a pierdut legatura, in urma unor exercitii in largul Insulei Bali, relateaza AFP.Submarinul KRI Nanggala 402 nu a reluat contactul cu baza sa in urma acestor exercitii militare , a anuntat un purtator de cuvant al Marinei."Este adevarat ca (submarinul) a pierdut contactul (miercuri) dimineata, catre ora (locala) 3.00 (marti, 22.00, ora Romaniei)", a anuntat un putator de cuvant al Marinei, amiralul Julius Widjojono.Marina "efectueaza in prezent cautari", a anuntat el."Cunoastem zona, dar este destul de adanca", a precizat amiralul.Jakarta a cerut ajutorul Singapore si Australiei, a declarat AFP comandantul fortelor armate indoneziene, Hadi Tjahjanto.La bordul submarinului se aflau 53 de membri ai echipajului. Submersibilul s-ar putea afla la o adancime de 700 de metri, la nord de Bali, a apreciat el.