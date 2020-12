Infanteria Marina a Statelor Unite renunta la tancuri: "Au devenit inadecvate pentru provocarile viitoare"

Jocurile de razboi din 2018 si 2019 l-au ajutat pe Berger si pe liderii de varf ai US Marines, sa ia in considerare desfiintarea unitatilor de tancuri. "Avem suficiente dovezi pentru a concluziona ca aceasta capacitate [tancurile], in pofida istoriei sale indelungate si onorabile in razboaiele din trecut, este inadecvata din punct de vedere operational pentru provocarile noastre cu cea mai mare prioritate din viitor", se arata in raportul privind scoaterea din inzestrare a tancurilor.Primele subunitati de tancuri desfiintate au fost companiile C si A din Batalionul 4, in iulie, respectiv august.Batalionul 2 Tancuri este in curs de dezactivare, urmand sa fie desfiintat oficial la jumatatea anului urmator, a precizat purtatorul de cuvant al Diviziei 2 Infanterie Marina, Lt. Dan Linfante, pentru publicatia Marine Corps Times.Batalionul 1 si-a planificat ceremonia de dezactivare pentru vara anului 2021, au precizat oficialii din cadrul Diviziei 1 Infanterie Marina.Se asteapta ca Batalionul 4 sa fie complet dezactivat pana la sfarsitul anului fiscal 2021, care se incheie pe 30 septembrie.Batalionul 3 a fost desfiintat la inceputul anilor 1990 dupa razboiul din Golful Persic.In raportul din primavara acestui an, au fost dispuse si alte masuri de reproiectare a Infanteriei Marine. Printre acestea se numara reducerea dimensiunii Corpului cu 12000 de puscasi marini pana in 2030, cresterea nivelului de antrenare a fortelor, reducerea artileriei conventionale in favoarea sistemelor de rachete si directionarea finantarii catre sisteme de arme mai avansate.Potrivit argumentatiei din raport, unitatea care trage prima are un "avantaj decisiv" pe campul de lupta si fortele care pot opera in raza loviturilor cu armele de precizie bataie lunga ale inamicului "sunt mai relevante din punct de vedere operational, decat fortele care trebuie sa manevreze rapid catre pozitii din afara "zonei de angajare a armelor" pentru a supravietui.Dronele scot tancurile de pe campul de luptaPosibilitatea de a renunta la o parte din tancurile grele de lupta a fost anuntata si in Marea Britanie, care potrivit noii conceptii de intrebuintare a fortelor prefera mobilitatea ridicata, dimensiunile mai mici si tehnologiile stealth. O decizie finala va fi luata in ianuarie cand va fi publicata Revizuirea Apararii Integrate (Integrated Defence Review) a Regatului Unit."Recentele conflicte din Libia, Siria si Nagorno-Karabah au aratat noua fata a actiunilor de lupta. Tehnica cu mobilitate scazuta a fost anihilata cu usurinta de rachetele lansate de avioanele fara pilot (UAV). In Nagorno-Karabah, fortele azere cu doar sase UAV tip Bayraktar importate din Turcia au distrus o mare parte din tancurile si complexele de aparare antiaeriana ale trupelor armene din enclava.Azerbaidjanul a beneficiat de experienta Turciei in Siria, unde in februarie 2020 a reusit sa distruga peste 100 de tancuri si vehicule blindate siriene folosind lovituri de inalta precizie, lansate cu UAV si artileria", se arata intr-o analiza a publicatiei DefenseRomania.ro Referitor la viitorul tancurilor in Fortele Armate ale SUA, acestea vor ramane in inzestrarea US Army (fortele terestre). Pe 23 decembrie, compania General Dynamics a primit un contract de 4,6 miliarde de dolari pentru a moderniza tancurile Abrams la versiunea M1A2 SEPv3. Finalizarea contractului este prevazuta pentru iunie 2028.CITESTE SI: