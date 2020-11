Un nou test sanguin poate depista infectiile nosocomiale in doar o ora

Pe langa imbunatatirea semnificativa a sanselor pacientilor, prin limitarea raspandirii superbacteriilor, diagnosticarea mai rapida inseamna si mai putin timp pierdut cu antibiotice ineficiente.Cercetatori din toate domeniile - biologie moleculara, chimie, procesare chimica si optica integrata - si-au unit fortele si au dezvoltat un nou proces, care poate depista trei tipuri de superbacterii, dintr-un foc.Printr-un proces de "blood spinning", bacteriile sunt izolate din mostre, astfel incat ADN-ul lor sa poate fi analizat.Oamenii de stiinta au folosit molecule fluorescente, concepute pentru a se lega de segmentele de ADN bacterian care contin gene cunoscute ca fiind rezistente la antibiotice. Daca aceste gene sunt prezente in mostra, pot fi apoi detectate de un microcip."Acesta a fost obiectivul nostru dintotdeauna, sa putem face asta intr-o ora. Atunci cand incerci sa stabilesti un diagnostic, timpul este pretios.. Ideal este sa stii imediat cu ce te confrunti, pentru a aplica cel mai bun tratament", a explicat Aaron Hawkins, inginer la Universitatea Brigham Young, din Marea Britanie, citat de Science Alert Cand fiecare ora este cruciala, sa poti salva cel putin 23 dintre ele este un pas important in eforturile de diagnosticare. Dupa cinci ani de cercetari, echipa lucreaza acum alaturi de o companie start-up pentru a distribui cipurile, care masoara doar 1 centimetru.Noul test de sange cu microcip este o solutie nou-nouta pentru o problema veche, care a curmat milioane de vieti. Desi nu ataca in mod direct superbacteriile, inovatia le poate depista mult mai devreme si astfel se va putea lupta cu ele mult mai eficient decat pana acum.