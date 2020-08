Ingrijorarile legate de coronavirus au scazut in SUA. Rata de aprobare a lui Trump a crescut in sase state indecise

Cu toate acestea, imbunatatirea nu l-a ajutat pe presedintele republican sa recupereze decalajul fata de contracandidatul democrat Joe Biden In Arizona, Florida, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania si Wisconsin, state care pot oscila de la un candidat la altul (swing states), 66% dintre posibilii alegatori au declarat ca au ingrijorari serioase legate de Covid-19, potrivit sondajului publicat miercuri. In urma cu doua saptamani, proportia era de 69%.Ponderea respondentilor care afirma ca au ingrijorari foarte serioase referitoare la noul coronavirus s-a redus de la 49% la 45%.In acelasi timp, 48% dintre votantii din statele respective afirma ca aproba activitatea lui Trump, in timp ce 52% o dezaproba. Acum doua saptamani, 46% dintre respondenti au spus ca aproba activitatea preedintelui, iar 54% ca nu sunt de acord.In privinta modului in care Trump gestioneaza criza coronavirusului, aprobarea a urcat la 47%, cel mai ridicat nivel de la jumatatea lunii mai. La inceputul acestei luni, 44% dintre respondenti au afirmat ca aproba modul in care Trump gestioneza Covid-19.Sondajul, realizat in cele 6 statele indecise, a intervievat 4.904 persoane, de vineri pana duminica, si are o marja de eroare de plus/minus 1,4 puncte procentuale.Schimbarile aparute in opinia publica survin in timp ce epidemia de coronavirus, care este printre cele mai grave din lume, pare sa se atenueze. Numarul cazurilor noi de Covid-19 din SUA si numarul spitalizarilor au scazut constant, ca si procentajul de teste pozitive.Statele Unite au raportat peste 5,7 de milioane de cazuri de Covid-19 si cel putin 178.000 de morti provocate de aceasta boala, ambele numere fiind mai mari decat in oricare alta tara, potrivit datelor oferite de Johns Hopkins University.Incapacitatea presedintelui Trump de a tine sub control epidemia a parut sa ii afecteze efortul de a castiga al doilea mandat la Casa Alba , in alegerile din 3 noiembrie.Chiar daca rata de aprobare a presedintelui in cele sase state care vor contribui la stabilirea castigatorului alegerilor a crescut, sondajul arata ca se mentin conditiile dificile pentru acesta.Alegatorii din cele sase state indecise afirma cu o marja de 51% la 49% ca Joe Biden si democratii ar gestiona mai bine coronavirusul decat Trump si republicanii.Desi sondajul arata o cursa prezidentiala competitiva, Biden il devanseaza pe Trump cu o marja de 49% la 46% in statele cheie. Biden este inaintea presedintelui in functie in cinci din cele sase state, iar in Carolina de Nord scorul este aproape la egalitate.Rezultatele sondajului sunt urmatoarele:Arizona: Biden 49%, Trump 47%Florida: Biden 49%, Trump 46%Michigan: Biden 50%, Trump 44%Carolina de Nord: Biden 48%, Trump 47%Pennsylvania: Biden 49%, Trump 46%Wisconsin: Biden 49%, Trump 44%Nu se stie exact cata sustinere a obtinut Biden in urma Conventiei Nationale Democrate, dar alegatorii i-au acordat note mari pentru discursul sau de acceptare a nominalizarii. Aproximativ 7 din 10 respondenti in sondajul realizat de CNBC/Change au afirmat ca au avut o reactie pozitiva la remarcile acestuia.Trump are oportunitatea de a contracara mesajul lui Joe Biden cu propriul sau discurs, in ultima zi a Conventiei Nationale Republicane, care are loc joi.