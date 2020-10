Instagram, vizat intr-o ancheta privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor minori

Comisia irlandeza pentru protectia datelor (DPC) a deschis doua proceduri separate luna trecuta, dupa ce a primit plangeri potrivit carora numerele de telefon si adresele de e-mail ale tinerilor cu varste sub 18 ani erau disponibile tuturor utilizatorilor din retea, au informat BBC si Sunday Telegraph, conform AFP.Autoritatea de reglementare irlandeza supravegheaza in numele UE reteaua de socializare Facebook, in contextul in care acesta din urma are sediul regional in Irlanda.Contactati de AFP, nici Facebook, nici DPC nu au raspuns pana in prezent solicitarilor de a face comentarii pe aceasta tema.DPC va stabili daca Facebook a instituit masurile de protectie necesare pentru a proteja datele utilizatorilor, mai ales minori, in contextul in care acestia trebuie sa aiba cel putin 13 ani pentru a deschide un cont de Instagram.Autoritatea de reglementare va verifica, de asemenea, daca reteaua de socializare respecta Regulamentul european privind protectia datelor (GDPR) in ceea ce priveste configurarea profilurilor si a conturilor.BBC a declarat luni ca, in 2019, specialistul in date David Stier a concluzionat, dupa ce a analizat 200.000 de conturi la nivel mondial, ca utilizatorii cu varste de sub 18 ani au putut sa treaca prea usor la un cont profesional.Acest tip de cont impune utilizatorilor sa-si faca publice datele de contact, ceea ce inseamna ca acestea sunt vizibile pentru toti utilizatorii retelei de socializare.