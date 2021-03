Insula din Atlantic, pe punctul de a obtine imunitatea de grup impotriva COVID. "De acum, ne vom simti in siguranta"

Mica insula portugheza Corvo din arhipeleagul Azore gazduieste aproximativ 400 de persoane si a raportat un singur caz de coronavirus de la inceputul pandemiei, transmite Digi24 Singurul medic de pe insula sustine, dupa ce a vaccinat cea mai mare parte a populatiei impotriva COVID-19 , ca in curand rezidentii vor atinge imunitatea de grup, relateaza Mediafax."Exista o atmosfera de sarbatoare in Corvo. In curand toata populatia va fi vaccinata, iar marea majoritate a locuitorilor insulei ar putea deveni imuni pana la sfarsitul lunii. De acum, ne vom simti in siguranta", a declarat dr. Antonio Salgado.Autoritatile din Corvo, cea mai mica insula din arhipelagul Azore, au incheiat vineri vaccinarea a 322 de persoane cu a doua doza de vaccin impotriva COVID-19. Aceasta reprezinta aproximativ 85% din populatia insulei.Imunitatea de grup se obtine atunci cand un numar important de oameni dintr-o populatie au organismul suficient de puternic incat sa raspunda eficient unei infectii prin stoparea raspandirii acesteia.Expertii sustin ca fenomenul se produce atunci cand intre 50% si 70% dintr-o populatie obtin imunitatea prin vaccinare.