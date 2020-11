Facebook, interzis de un nou guvern, din cauza utilizarii abuzive si in lipsa unei reglementari

Ministrul comunicatiilor Peter Shanel Agovaka a confirmat decizia pentru ziarul Solomon Times, spunand ca probleme controversate au fost ridicate prin intermediul platformei.El a precizat ca exista ingrijorari cu privire la lipsa legislatiei care sa "guverneze utilizarea internetului"."Limbaj abuziv impotriva ministrilor, a prim-ministrului, atac la reputatie, defaimare, toate acestea sunt probleme ce ingrijoreaza", a declarat Agovaka pentru Solomon Times Online (STO)."Utilizarea internetului in Insulele Solomon trebuie acum sa fie reglementata cum se cuvine pentru a ne proteja tinerii de continutul daunator", a adaugat el.Agovaka a asigurat ca organizatiile media vor putea in continuare sa functioneze ca de obicei, cu exceptia pierderii accesului la platforma de social media.Majoritatea mass-media in acest stat insular din Pacific foloseste Facebook si prim-ministrul utilizeaza platforma pentru a transmite live discursuri la nivel national, potrivit STO.Agovaka a spus ca guvernul are inca nevoie "sa afle cum poate sa faca acest lucru" si nu a specificat cat timp va fi valabila interdictia."Operatorii trebuie sa creeze un firewall pentru a bloca Facebook", a considerat Agovaka.In prezent, China , Iranul si Coreea de Nord au impus de asemenea interdictie asupra Facebook.