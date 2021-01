Prima intalnire dintre Donald Trump si Mike Pence dupa violentele de la Capitoliu. Cei doi au avut "o conversatie buna"

A fost prima intalnire intre Trump si Pence dupa violentele de miercuri de la Capitoliu, iar cei doi au avut o "conversatie buna".Potrivit acestui oficial, Donald Trump nu intentioneaza sa demisioneze inainte de incheierea mandatului sau pe 20 ianuarie.La randul sau, vicepresedintele american nu intentioneaza sa il indeparteze din functie prin invocarea celui de-al 25-lea amendament al Constitutiei americane, declarandu-l, cu sprijinul principalilor sai ministri, incapabil sa isi indeplineasca functia.Presedintele si vicepresedintele "au reiterat ca cei care au incalcat legea si au invadat Capitoliul nu reprezinta miscarea " America First" sustinuta de 75 de milioane de americani", a spus oficialul."S-au angajat sa isi continue munca pentru tara pana la sfarsitul mandatului", a adaugat sursa citata.In pofida presiunilor liderului de la Casa Alba , Mike Pence a anuntat miercuri intr-o scrisoare ca nu se opune in fata Congresului validarii rezultatelor alegerilor prezidentiale, declansand furia presedintelui si a sustinatorilor sai."Mike Pence nu a avut curajul sa faca ceea ce ar fi trebuit sa faca pentru a ne proteja tara si Constitutia", a scris pe Twitter Donald Trump, in timp ce sustinatorii sai invadau cladirea Capitoliului.Inregistrarile video postate pe retelele de socializare arata o multime compacta care scandeaza "Spanzurati-l pe Mike Pence" in fata Capitoliului. Alti activisti care au patruns in cladirea Congresului urlau ca vicepresedintele a fost un "las", potrivit New York Times.