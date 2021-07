Oficiali de rang inalt din SUA si Rusia se vor intalni pentru a discuta despre ultimul atac cibernetic care a lovit o companie americana

"Ne asteptam sa avem o intalnire saptamana viitoare axata pe atacurile ransomware", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki.Atacul ransomware de vineri a blocat datele a sute de companii mici din intreaga lume, inclusiv multe din Statele Unite . Cu toate acestea, Kaseya a anuntat ca atacul nu reprezinta o amenintare pentru infrastructura critica a SUA Atacul cibernetic este cel mai recent dintr-o serie de intruziuni din partea hackerilor care au facut o afacere profitabila din a bloca datele organizatiilor in schimbul platilor in moneda digitala.Desi infractiunile cibernetice au loc de ani de zile, atacurile s-au intensificat semnificativ in ultima perioada, iar atacul impotriva operatorului american de conducte Colonial Pipeline, in luna mai, a blocat circa o saptamana aprovizionarea cu benzina pe coasta de est a SUA.Psaki a declarat ca Biden se va intalni miercuri cu oficiali din cadrul Departamentului Justitiei, Departamentului de Stat, Departamentului Securitatii Interne si comunitatii de informatii pentru a discuta despre atacurile ransomware si despre eforturile SUA de combatere a acestora.Intre 800 si 1.500 de companii din intreaga lume au fost afectate de atacul ransomware axat pe firma de tehnologie informationala americana Kaseya, a declarat luni directorul executiv al acesteia.Fred Voccola, CEO al companiei din Florida, a declarat intr-un interviu ca este greu de estimat impactul precis al atacului de vineri, deoarece cei afectati sunt in principal clienti ai clientilor Kaseya.Kaseya este o companie care furnizeaza instrumente software firmelor care se ocupa de obicei de back-office pentru companii prea mici sau cu resurse modeste pentru a avea propriile departamente de tehnologie.In Suedia, multe dintre cele 800 de magazine alimentare ale companiei Coop sunt inca in proces de refacere dupa atac, dar un purtator de cuvant a declarat pentru Reuters: "avem mai multe magazine deschise decat cele inchise acum".In Noua Zeelanda , 11 scoli si mai multe gradinite au fost afectate.BSI, agentia dereglementare a domeniului cibernetic al Germaniei, a declarat marti ca este la curent cu trei furnizori de servicii IT din Germania care au fost afectati, un purtator de cuvant estimand ca cateva sute de companii au fost afectate in general."In Germania nu exista cazuri la fel de proeminente ca cel din Suedia", a adaugat purtatorul de cuvant.Hackerii care au revendicat raspunderea pentru atac au cerut 70 de milioane de dolari pentru a restabili toate datele afacerilor afectate, dar si-au indicat dorinta de a-si tempera cererile in conversatiile private cu un expert in securitate cibernetica si cu Reuters.