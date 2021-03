Probleme pentru campania de vaccinare din Marea Britanie. Intarzierile in productia din India vor provoca o penurie de vaccin

Lotul produs de compania Serum Institute of India a fost blocat timp de patru saptamani, arata sursele BBC.Institutul de Sanatate Publica (NHS) din Anglia a avertizat miercuri printr-o scrisoare organizatiile sanitare locale ca in aprilie se va reduce cantitatea de vaccin disponibila.Departamentul Sanatatii de la Londra sustine insa ca se incadreaza in continuare in graficul de administrare, care permite vaccinarea tuturor adultilor cu cel putin o doza pana la sfarsitul lui iulie.Un purtator de cuvant al Serum Institute a declarat ca acum cateva saptamani s-au livrat in Regatul Unit cinci milioane de doze de vaccin AstraZeneca, iar compania spera sa trimita in curand noi cantitati, avand in vedere "situatia actuala si cerintele pentru programul guvernamental de imunizare din India".O sursa a BBC sustine insa ca, desi obiectivul initial era livrarea urmatorului lot de cinci milioane de doze in martie, nu s-a stabilit o data exacta.Ministrul britanic pentru locuinte, Robert Jenrick, a declarat ca Regatul Unit dispune de mai putine doze "decat speram pentru urmatoarele saptamani, dar ne asteptam la o noua crestere in aprilie". Campania de vaccinare va fi "ceva mai lenta decat am fi putut spera, dar nu mai lenta decat am stabilit" - adica vaccinarea cu prima doza a tuturor celor peste 50 de ani pana la 15 aprilie si a tuturor adultilor pana la sfarsitul lui iulie.Pana acum, au primit o prima doza de vaccin peste 25 de milioane de britanici, iar 1,7 milioane au fost injectati si cu a doua doza.Miercuri, dupa deschiderea programarilor pentru cei cu varste peste 50 de ani, NHS din Anglia a fost informata ca nu mai poate oferi vaccinuri pentru cei mai tineri pana la sfarsitul lui aprilie.Serum Institute este cel mai mare producator mondial de vaccinuri si urmeaza sa produca anul acesta un miliard de doze de vaccin AstraZeneca pentru tarile cu venituri reduse si medii. Luna aceasta, firma a acceptat sa furnizeze Regatului Unit 10 milioane de doze, din care jumatate abia peste cateva saptamani. Cantitatile respective erau prevazute in contracte si nu vor fi luate din cele destinate tarilor mai sarace. Restul cantitatii de vaccin AstraZeneca pentru Regatul Unit provine din productia interna, care asigura un milion pana la doua milioane de doze saptamanal, iar compania farmaceutica afirma ca nu sunt probleme cu livrarile.Pfizer, care produce vaccin in Belgia , sustine de asemenea ca aprovizionarea NHS este in grafic. Stocurile respective ar putea fi insa blocate daca Uniunea Europeana aplica interdictii de export, asa cum a amenintat.In aceste conditii, aprovizionarea din India ar fi trebuit sa creeze un stoc-tampon pana la sfarsitul lui martie, permitand guvernului de la Londra sa continue efortul de vaccinare a populatiei sub 50 de ani.Obiectivul este in prezent suspendat, arata BBC, din cauza ca multi britanici trebuie sa primeasca a doua doza de vaccin de la inceputul lunii viitoare. Cum termenul din iulie pentru vaccinarea tuturor adultilor nu este pus in discutie, nu ar trebui sa fie afectata ridicarea restrictiilor antiepidemice.Pana spre sfarsitul primaverii, in Regatul Unit ar trebui sa inceapa sa soseasca si primele doze de vaccin Moderna, al treilea aprobat in tara. Intarzierea din India inseamna insa ca vaccinarea va dura ceva mai mult decat se spera la inceputul saptamanii.