Intemperii in India: Cel putin 4 morti la apropierea unui puternic ciclon

Ciclonul Tauktae - prima furtuna tropicala majora a sezonului din India - se deplaseaza spre nord, paralel cu costa de vest a tarii, provocand vanturi puternice in mai multe state din India, potrivit serviciului meteo.Ciclonul ar trebui sa atinga uscatul in dreptul statului Gujarat (vest) luni seara, insotit de vanturi de intre 150 si 160 km/h.Patru persoane si-au pierdut viata sambata in urma ploilor diluviene si rafalelor puternice de vant, care au lovit statul Karnataka (sud-vest), potrivit agentiei de gestionare a situatiilor de urgenta.Alte doua persoane au murit si 23 de pescari sunt dati disparuti in statul vecin Kerala, au informat mass-media locale.Aproximativ 75.000 de persoane sunt gata sa fie evacuate din zonele de coasta ale statului Gujarat, unde campania de vaccinare anti-COVID-19 va fi suspendata in zilele de luni si marti, au declarat responsabili locali.India se confrunta cu un val epidemic ucigas, care a plasat sistemul sanitar in pragul colapsului, cu lipsa de oxigen si de paturi in spitale.Tara cu 1,3 miliarde de locuitori a inregistrat peste 311.170 noi contagieri duminica, urcand bilantul oficial al cazurilor la 24,7 milioane. Numarul mortilor a trecut de 270.000, cu 4.077 noi decese inregistrare in ultimele 24 de ore.