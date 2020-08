Intensitatea uraganului Laura ii socheaza pe cercetatori: "O furtuna mortala va provoca pagube catastrofale"

Intensificarea rapida a furtunii a socat oamenii de stiinta si i-a determinat pe meteorologi sa emita avertismente privind "formarea unei furtuni mortale" in Texas si Louisiana."O furtuna mortala cu valuri mari si distructive va provoca pagube catastrofale de la Sea Rim State Park, Texas la Intracoastal City, Louisiana, inclusiv in zona lacurilor Calcasieu si Sabine. Valul provocat de furtuna ar putea avansa in interiorul uscatului pe o portiune de pana la 30 de mile", a anuntat miercuri Centrul National pentru Uragane.Laura ar putea aduce un val de aproape 13 picioare (3,96 metri) pe coasta, precum si inundatii si tornade in interiorul uscatului. Furtuna a traversat deja in weekend Republica Dominicana, Puerto Rico si Haiti , lasand fara energie electrica peste 1 milion de oameni, prabusind unele locuinte si omorand cel putin 23 de oameni."Nu am cuvinte. Uraganul Laura este una dintre furtunile cu cea mai rapida intensificare inregistrata in istoria Golfului Mexic . Laura poate fi un pericol catastrofal, posibil istoric, pentru coasta Louisianei", a scris intr-un tweet cercetatorul in domeniul climei Eric Holthaus.Cresterea temperaturilor oceanice determinata de schimbarile climatice duce la uragane mai intense si mai distructive. Pe masura ce uraganele precum Laura se intensifica mai rapid in apele mai calde, statele au mai putin timp pentru pregatirea atenuarii impactului furtunilor si evacuarea oamenilor din zonele periculoase."Un lucru pe care l-am vazut in special - cu Harvey in 2017, si Florence si Michael in 2018 si acum cu Laura - este o intensificare foarte rapida, in care furtuna se intensifica de la o furtuna tropicala la o stare de uragan major in mai putin de o zi", a spus omul de stiinta Michael Mann."O astfel de intensificare rapida se intampla in apele foarte calde, asa cum am vazut in ultimii ani in Atlanticul tropical si in Golf in ultimii ani, iar in acest moment parti mari ale Golfului sunt calde ca o apa in cada", a spus Mann.Liderii din Texas si Louisiana au ordonat evacuarea a cel putin 500.000 de locuitori, in timp ce statele se confrunta si cu pandemia de coronavirus. Oficialii incurajeaza evacuatii sa se adaposteasca in hoteluri unde se pot auto-izola, in loc de centrele de evacuare care ar putea fi aglomerate."Doar pentru ca un uragan vine in Texas nu inseamna ca boala Covid-19 a plecat sau va pleca din Texas. Covid-19 va fi in Texas pe tot parcursul uraganului ", a declarat marti guvernatorul Texasului, Greg Abbott.Laura se indreapta catre o zona care cuprinde mai mult de 45% din capacitatea totala de rafinare a petrolului din SUA si 17% din productia de petrol, potrivit Administratiei pentru Informatii in Domeniul Energiei.Companiile majore de petrol si gaze au evacuat deja angajatii de pe platformele de productie offshore din Golful Mexic.In cursul zilei de marti, producatorii au inchis aproximativ 84% din productia offshore din Golf, la fel ca multe rafinarii de-a lungul coastelor din Texas si Louisiana, in asteptarea furtunilor.Perspectiva unui uragan cu potential major de categoria 4 readus amintirile despre distrugerile din Louisiana, de acum 15 ani, cauzate de uraganul Katrina, care a ucis cel putin 1.800 de oameni si a coplesit autoritatile statului.Meteorologii spun ca intensitatea si directia luata de Laura are asemanari cu modul in care s-a format uraganul Rita. Rita a lovit Louisiana in 2005 si a provocat distrugeri pe scara larga.Sezonul uraganelor din acest an este pe cale sa devina unul dintre cele mai grave din istoria inregistrata, in parte din cauza temperaturilor mai calde decat media a suprafetei marii in Oceanul Atlantic tropical si in Marea Caraibelor.Sezonul uraganelor se desfasoara de la 1 iunie pana la 30 noiembrie si este de asteptat sa aduca intre noua si 25 de furtuni numite in SUA, cu sapte pana la 11 dintre aceste furtuni care se dezvolta in uragane, potrivit meteorologilor de la Centrul National de Previziuni Climatice al Organizatiei Nationale Oceanice si Atmosferice. Pana in prezent, au avut loc 13 furtuni denumite in sezonul 2020.