VIDEO Cum au intervenit politistii din Israel si China in luari de ostatici similare celei de la Onesti. Atacatorii au fost impuscati

Doua inregistrari de pe internet arata modul in care fortele de ordine din Israel si din China au intervenit in cazuri similare celui de la Onesti.In cazul interventiei din Israel, care a avut loc, potrivit Euronews, in 2013, trupele antitero au anihilat un barbat care o tinea ostateca pe nepoata lui in varsta de patru ani. Dupa doua ore de negocieri, politistii au intervenit coborand in rapel de pe acoperisul casei. Atacatorul a fost impuscat in cap dupa ce a fost lasat fara timp de reactie.Intr-un alt caz similar, petrecut in China, un barbat a luat ostateca o tanara. Din imagini se poate vedea cum, in urma negocierilor, o femeie ii arunca atacatorului o sticla de suc. Intr-un moment de neatentie, polisista scoate pistolul si il impusca pe atacator in cap.