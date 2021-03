INTERVIU Artistul britanic Sacha Jafri, detinatorul recordului pentru cea mai mare panza de arta: "Pandemia a schimbat modul in care gandeam"

"Imi doresc sa sprijinim copiii care au nevoie de ajutor in urma pandemiei"

Artistul si filantropul Sacha Jafri a lucrat sapte luni, 20 de ore pe zi la acest tablou, considerat-o "Capela Sixtina Moderna" , utilizand 1.065 pensule si 6.300 litri de vopsea. Proiectul isi propune sa stranga 30 de milioane de dolari pentru a schimba vietile copiilor afectati de COVID-19 in tarile sarace ale lumii. "Imi doresc sa produc o schimbare", a povestit artistul britanic intr-un interviu acordat Ziare.com.Dupa o conversatie cu reprezentantii UNICEF la inceputul anului 2020 am constatat ca aproximativ 385 de milioane de copii traiesc in saracie extreme in intreaga lume, acesti copii fiind expusi la deces de la varste foarte fragede . Aceste cifre deja ingrijoratoare aproape ca s-au dublat o data cu debutul pandemiei COVID-19, care a afectat comunitati intregi pe glob si a luat viata multor oameni. Totusi, aceasta pandemie a schimbat cumva modul in care gandeam si asta a creat o oportunitate pentru a produce schimbare. Initiativa mea, Humanity Inspired, isi doreste sa fie un catalizator pentru schimbarea in societate. Imi doresc ca prin acest proiect - Inimile, mintile si sufletele copiilor din lume - sa conectez cumva oamenii la valorile primare si la ei insisi dar si sa ii determin sa se contecteze intre ei.Stiam ca este nevoie de un loc foarte mare pentru aceasta expunere. Dupa ce initial m-am gandit la o alta locatie, am luat legatura cu reprezentantii Atlantis, The Palm din Dubai. Mi-au dat astfel posibilitatea de a folosi sala de bal Atlantis pentru pictura monumentala "Calatoria umanitatii", considerata cea mai mare initiativa sociala, artistica si filantropica la nivel mondial din istorie. Hotelul a fost inchis atunci cand am lucrat din cauza lockdown-ului impus in Dubai.Toata mobilizarea a fost facuta prin intermediul retelelor de socializare, al campaniei noastre de comunicare si prin partenerii nostri. Ne-am dorit initial sa adunam 1 bilion de oameni in jurul ideii, si am ajuns la 2,5 bilioane. Celebritatile am reusit sa le mobilizez datorita cei peste 20 de ani de cariera din spate. Am colaborat cu ele in diverse alte proiecte si au sustinut diverse initiative caritabile iar in momentul in care le-am povestit despre ideea de a crea aceasta panza au fost fericiti sa ma sprijine. De asemenea, am luat legatura cu partenerul nostru in domeniul caritabil, Global Gift Foundation, care m-a pus in legatura cu ambasadorii globali ce au sustinut, la randul lor, proiectul.Banii care vor fi stransi prin vanzarea picturii vor merge catre proiecte esentiale din sectoare precum sanatate, educatie, digitalizare, prin intermediul Dubai Cares, The Global Gift Foundation, UNICEF si UNESCO. Imi doresc sa sprijinim copiii care au nevoie de ajutor in urma pandemiei COVID-19, si ma refer in special la copiii din cele mai sarace regiuni, precum Africa Pakistan sau Indonesia.Tocmai am dezvaluit pictura mea Calatoria umanitatii la Atlantis, Palm cu Seicul Nayhan al Nayhan efectuand taierea panglicii. A fost o mare onoare. In urmatoarele 12 luni vor fi licitatii de caritate, in cadrul carora vor fi scoase la licitatie 70 de panouri din tablou, cu scopul de a strange 30 milioane de dolari. Aceste licitatii le vor permite oamenilor din intreaga lume sa detina o bucata de istorie prin cumpararea unor piese inramate individual din lucrarea de arta Guinness World Book, care a inregistrat 17.000 de metri patrati de arta care isi propune sa sprijine copiii cei mai afectati de pandemia COVID-19. Scopul meu pentru umanitate este inspirat de a crea o mostenire pentru a sprijini cei mai afectati copii ai lumii, cu aceasta ocazie ei avand oportunitatea de a se simti in siguranta, iubiti si curajosi.