Interviul dat de printul Harry si Meghan Markle lui Oprah Winfrey costa postul de televiziune CBS intre 7 si 9 milioane de dolari

CBS vrea aproximativ 325.000 de dolari pentru 30 de secunde de publicitate in timpul interviului, aproape dublu fata de tariful normal.Interviul de doua ore este programat duminica seara, 7 februarie, la CBS, dupa populara emisiune de stiri "60 de minute".Ca parte a acordului dintre CBS si Harpo Productions, compania de productie a lui Oprah Winfery, reteaua are, de asemenea, drepturi de licentiere pe pietele internationale. In Marea Britanie, interviul va fi difuzat luni pe ITV.O purtatoare de cuvant a spus ca printul Harry si Meghan Markle nu primesc bani pentru interviu.Extrase din interviu, aparute deja in presa, au creat iritare la Curtea Angliei , iar ducii de Sussex ar putea afla dupa difuzare ca au mers prea departe. Sustinatorii monarhiei sunt furiosi pentru ca Meghan Markle ataca familia regala, la nici trei ani de cand a fost primita in casa de Windsor. Pe de alta parte, si ducii de Sussex au admiratorii lor, convinsi ca nici Harry nici Meghan nu au gresit cu nimic.