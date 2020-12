Interzicerea valului islamic in scolile primare din Austria, declarata neconstitutionala

Legea a fost adoptata anul trecut de o majoritate de deputati conservatori si de extrema dreapta, care au argumentat ca ea le protejeaza pe fete de opresiunea sexuala si de ideologia islamista politizata.Doi copii si parintii lor au contestat legea, care se aplica doar valului ce acopera integral capul, nu si acoperamintelor religioase de dimensiuni mai mici purtate de credinciosii evrei sau de baietii sikhsi.Regula impusa incalca principiile nediscriminarii, libertatii religioase si libertatii de gandire, a declarat presedintele Curtii Constitutionale, Christoph Grabenwarter, dand citire hotararii."Exista un risc ca (legea) ar putea ingreuna accesul fetelor musulmane la educatie si ar putea duce la excluziunea lor sociala', a avertizat el, subliniind ca valul este purtat nu doar din motive religioase, ci si culturale sau de traditie.IGGOe, organizatie umbrela care ii reprezinta pe musulmanii din Austria, a salutat in decizia Curtii un semnal important pentru libertatea religioasa si statul de drept. Totusi, IGGOe a subliniat ca fetele din scolile primare sunt prea tinere pentru a-si acoperi capul.'Oportunitati egale si autonomia fetelor si femeilor in societatea noastra nu pot fi atinse prin interdictii', a afirmat presedintele IGGOe, Umit Vural, intr-un comunicat. In schimb, este necesar sa fie intarite drepturile omului, iar exercitarea de presiuni pentru purtarea valului este inacceptabila, a adaugat el.Citeste si: Un jurnalist iranian condamnat la moarte pentru instigare la violenta a fost executat. A fost prins in 2019, dupa mai multi ani in exil