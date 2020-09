"Intinerirea" organelor ar putea fi o solutie pentru cresterea numarului de donatori de organe

O noua clasa de medicamente

Aceste organe "batrane" ar putea acoperi diferenta mare dintre cerere si oferta, care in prezent genereaza timpi de asteptare extrem de mari - ceeace, pentru multi pacienti aflati pe listele de asteptare pentru transplant, este fatal.Motivul pentru care nu sunt folosite pentru donare organele persoanelor mai in varsta este ca pot provoca un raspuns imun mai puternic si pot pune pacientii in fata unui risc mai mare de respingere a transplantului. Cercetatorii cauta insa o solutie, pentru a putea fi folosita si aceasta uriasa resursa neexploatata.O noua clasa de medicamente cunoscute sub numele de senolitice, care tinteste si elimina celulele vechi a impulsionat o echipa de cercetatori sa incerce sa redea tineretea organelor imbatranite.Folosind studii clinice si experimentale, echipa prezinta dovezi ca medicamentele senolitice pot ajuta la intinerirea organelor mai vechi, ceea ce ar putea reduce riscurile de respingere, la transplantare si ar creste considerabil numarul de organe eligibile pentru donare, informeaza Medical Xpress "Organele mai in varsta sunt disponibile si au potentialul de a contribui la atenuarea cererii actuale de transplant de organe. Daca putem utiliza organe mai in varsta intr-un mod sigur, cu rezultate comparabile cu transplantarea organelor recoltate de la donatori tineri, vom face un pas substantial inainte pentru a ajuta pacientii", explica dr. Stefan G. Tullius, autor al studiului.Pe masura ce organele imbatranesc, celulele senescente se acumuleaza si se pierd mijloacele obisnuite ale corpului de a distruge celulele mai vechi. Celulele senescente elibereaza ADN mitocondrial (ADN-mt), care se acumuleaza si in organe. Studii recente au sugerat ca aceasta crestere a ADN-ului mitocondrial este legata de respingerea organelor in cazul unui transplant.Medicamentele senolitice forteaza celulele senescente sa reintre in ciclul celular, permitand organismului sa le curete.Intr-un experiment realizat pe soareci, echipa de cercetatori a tratat soriceii-donatori batrani cu o combinatie de medicamente senolitice. Acestea au redus numarul de celule senescente, au redus nivelul ADN-ului mitocondrial si au scazut inflamatia. Si, cel mai important, supravietuirea organelor imbatranite, tratate cu senolitice, a fost comparabila cu cea a organelor provenite de la soriceii-donatori tineri."Inca nu am testat efectele clinice, dar suntem bine pregatiti sa facem urmatorul pas, folosind o perfuzie pentru a administra organelor medicamente senolitice si a masura daca exista sau nu imbunatatiri ale nivelului de celule senescente", explica dr. Tullius.