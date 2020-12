Inca o tara da unda verde vaccinului Pfizer/BioNTech si deschide calea vaccinarii impotriva covid-19

Agentia iordaniana pentru produse alimentare si medicamentoase (JFDA) a anuntat ca a acordat o licenta de urgenta in vederea folosirii vaccinului Pfizer in Iordania.Administratia a incheiat toate etapele in vederea acordarii licentei in vederea aprobarii si distriburii vaccinului in tara, a declarat pentru agentia iordaniana de presa Petra directorul general al JFDA Nizar Mheidat.Un studiu este in curs pentru a permite utilizarea si a altor vaccinuri fabricate de catre doua societati specializate, anunta el.Autoritatile sanitare iordaniene au anuntat contacte cu laboratorul britanic AstraZeneca si american Johnson & Johnson Iordania, o tara cu aproximativ 10 milioane de locuitori, a inregistrat 262.477 de infectari cu noul coronavirus si 3.407 de morti din cauza covid-19.Ministrul iordanian al Sanatatii Nazir Obeidat anunta in noiembrie ca vaccinul urmeaza sa fie oferit in mod gratuit atat iordanienilor, cat si rezidentilor straini.