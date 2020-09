Iranul considera "o provocare si o insulta" republicarea caricaturilor cu profetul Mohamed de catre publicatia franceza satirica Charlie Hebdo

"Actul ofensator al publicatiei franceze este o provocare", indica un comunicat al Ministerului de Externe iranian publicat in noaptea de joi spre vineri.Iranul considera ca republicarea caricaturilor respective constituie "o insulta pentru valorile islamice si pentru credinta a peste un miliard de musulmani din lume". Ridiculizarea sau insultarea profetului islamic Mohamed este pasibila de pedeapsa capitala in Iran , aminteste AFP.Charlie Hebdo a republicat miercuri caricaturile cu profetul Mohamed, inaintea deschiderii procesului a 14 suspecti implicati in atacul comis in ianuarie 2015 asupra redactiei sale.Cele 12 desene, publicate initial de cotidianul danez Jyllands-Posten pe 30 septembrie 2005, ulterior de Charlie Hebdo in 2006, il arata printre altele pe profetul Mohamed purtand pe cap o bomba in loc de turban. Una dintre caricaturile republicate de Charlie Hebdo a fost realizata de catre Cabu, asasinat in atentatul din ianuarie 2015.Publicatia satirica franceza a fost amenintata in mai multe randuri, redactia sa a fost incendiata, pana la atacul terorist din 7 ianuarie 2015 in care mai multi redactori, fotoreporteri si caricaturisti au fost impuscati mortal, ceea ce a provocat o unda de soc la nivel mondial si manifestatii de amploare in Franta.Teheranul a condamnat in ianuarie 2015 atentatul contra redactiei Charlie Hebdo, dar a considerat totusi ca aceste desene sunt o "insulta" fata de musulmani si a denuntat un "abuz" al libertatii de exprimare.La 7 ianuarie 2015, fratii Cherif si Said Kouachi, islamisti radicali, au ucis 12 persoane in atacul de la redactia publicatiei Charlie Hebdo, inainte de a fi lichidati doua zile mai tarziu de fortele speciale antiteroriste franceze. A doua zi, islamistul Amedy Coulibaly a omorat o politista franceza la Montrouge, in apropiere de Paris. Pe 9 ianuarie 2015, Coulibaly a ucis patru barbati, toti evrei, intr-o luare de ostatici la un supermarket kosher din estul Parisului. El a fost ulterior ucis in operatiunea desfasurata de politie pentru eliberarea ostaticilor.Iranul se afla pe locul 173 (din 180 de tari) in ultima editie a clasamentului mondial al libertatii presei stabilit de organizatia neguvernamentala 'Reporteri Fara Frontiere'.