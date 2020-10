Iranul, obligat de un judecator american sa plateasca daune de 1,4 miliarde de dolari familiei unui fost agent FBI disparut pe o insula iraniana

Intr-o decizie emisa la sfarsitul saptamanii trecute, judecatorul districtual Timothy Kelly a spus ca a adoptat recomandarea unui expert special ca familia lui Robert Levinson sa primeasca daune compensatorii in valoare de 105 milioane de dolari. Judecatorul a acordat daune punitive de 1,3 miliarde de dolari.Familia lui Levinson a salutat decizia judecatorului intr-un comunicat."Aceasta judecata este primul pas in urmarirea dreptatii pentru Robert Levinson, un patriot american care a fost rapit si supus unor suferinte iinimaginabile timp de peste 13 ani", a afirmat familia lui Levinson."Pana acum, Iranul nu a suportat consecintele actiunilor sale. Decizia judecatorului Kelly nu il va aduce acasa pe Bob, dar speram ca va servi drept un avertisment impotriva luarii altor ostatici de catre Iran ", a afirmat familia, adaugand: "Intentionam sa gasim oricare si fiecare cale si sa urmarim toate optiunile pentru a face dreptate pentru Robert Levinson".Un purtator de cuvant al misiunii Iranului la Natiunile Unite nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii.La inceputul acestui an, familia lui Levinson a afirmat ca crede ca acesta a murit in custodia Iranului, pe baza informatiilor primite din partea oficialilor SUA. Iranul a negat acest lucru si a afirmat ca fostul agent FBI a parasit tara cu ani in urma.Levinson a disparut in martie 2007, dupa ce a zburat din Dubai pe insula Kish din Golf, aflata sub control iranian. Acolo s-a intalnit cu Daoud Salahuddin, un militant islamic american care a fugit in Iran in timp ce era acuzat de uciderea unui oficial al ambasadei iraniene din Washington Dupa mai multe luni de la disparitia lui Levinson, surse guvernamentale americane au recunoscut ca inainte de calatorie Levinson a intretinut o relatie contractuala neortodoxa cu divizia analitica a CIA Cativa oficiali ai CIA au fost exclusi din agentie si alti cativa au fost sanctionati disciplinar dupa o investigatie interna.