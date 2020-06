Iranul sustine ca moartea magistratului Gholam Reza Mansouri nu a fost o sinucidere

Ziare.

com

Site-ul mojnews.com a publicat astazi informatii pe surse, sustinand ca camerele de supraveghere ale hotelului unde fostul magistrat era cazat au fost oprite cu cateva minute inainte ca acesta sa se arunce pe fereastra. Mojnews a citat surse apropiate Politiei Romane, potrivit Adevarul.In plus, judecatorul cazului sustine ca nu stie daca Mansouri a murit deoarece nu are dovezile necesare. Gholam Reza Mansouri era acuzat, intr-un dosar de coruptie, pentru ca ar fi primit mita in valoare de 500.000 de euro.