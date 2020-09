Irlanda amana redeschiderea pub-urilor si a restaurantelor in Dublin

Redeschiderea restaurantelor trebuia sa aiba loc pe 21 septembrie, dupa ce fusese amanata deschiderea stabilita initial pe 10 august."Daca aceasta data este confirmata la nivel national, capitala va fi exclusa", a anuntat vicepremierul Leo Varadkar, intr-o conferinta de presa.Grupurile vor fi limitate la sase persoane. In plus, locuitorii din Dublin au fost sfatuiti sa iasa cat mai putin in afara orasului."Situatia din capitala noastra este ingrijoratoare si s-a deteriorat in ultimele saptamani. Daca acest lucru continua, ar putea deveni imposibil sa tinem virusul departe de spitale, de casele de batrani si de fabrici", a avertizat Varadkar.Potrivit acestuia, rata pozitivarii la teste este de 3,5% in Dublic, comparativ cu 2% in restul tarii.