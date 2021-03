Irlanda suspenda si ea vaccinarea cu AstraZeneca din cauza problemelor legate de tromboze

OMS: "Nu exista niciun motiv sa nu se utilizeze"

Comitetul irlandez care gestioneaza campania de vaccinare a recomandat suspendarea temporara a utilizarii vaccinului AstaZeneca, masura intrand in vigoare imediat. Unul dintre sefii autoritatii medicale din Irlanda, doctorul Ronan Glynn, a subliniat insa ca nu exista nicio dovada care sa indice ca serul ar putea cauza formarea unor cheaguri de sange.Directorul medical adjunct al comitetului irlandez, dr. Ronan Glynn, a declarat ca, in urma raportului si a discutiilor cu Autoritatea de Reglementare a Produselor din Sanatate (HPRA), Comitetul National Consultativ pentru Imunizare (NIAC) a recomandat "administrarea vaccinului COVID-19 AstraZeneca sa fie temporar amanata de la acest lucru dimineata, duminica 14 martie", transmite Sky News.El a adaugat: "Nu s-a ajuns la concluzia ca exista vreo legatura intre vaccinul COVID-19 AstraZeneca si aceste cazuri."Cu toate acestea, actionand in baza principiului precautiei si pana la primirea de informatii suplimentare, NIAC a recomandat amanarea temporara a programului de vaccinare AstraZeneca pentru vaccinul COVID-19 in Irlanda."NIAC urmeaza sa se intalneasca din nou in aceasta dimineata. O declaratie ulterioara va urma ulterior".Ultimele cifre arata ca incepand de joi majoritatea covarsitoare a vaccinurilor administrate in Irlanda sunt produse de Pfizer. Au fost administrate in total 589.512 jabs, dintre care 452.927 au fost Jaburi Pfizer, iar 117.507 au fost AstraZeneca.Tot mai multe state europene au luat decizii similare, desi Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) transmitea saptamana trecuta ca nu exista indicii privind o eventuala legatura intre problemele medicale aparute la unele persoane si serul produs de britanici. Organizatia Mondiala a Sanatatii a avut vineri, 12 martie, o prima reactie dupa ce mai multe tari din Europa au suspendat vaccinarea cu serul AstraZeneca. Reprezentantii OMS spun ca nu exista niciun motiv sa nu se utilizeze vaccinul Covid produs de aceasta companie.Mesajul vine dupa ce vaccinarea cu acest ser a fost suspendata in mai multe tari din Europa, ca masura de precautie, relateaza Le Figaro.Si Bulgaria suspenda vaccinarea cu AstraZeneca. Oficialii cer precizari din partea Agentiei Europene pentru Medicamente"Da, ar trebui sa folosim in continuare vaccinul AstraZeneca. Nu exista niciun motiv ca sa nu-l folosim", a declarat Margaret Harris, purtator de cuvant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, vineri, in cadrul unui briefing de presa al ONU la Geneva.Deputatul Emanuel Ungureanu, despre vaccinul AstraZeneca din Lotul cu probleme: "Sa nu ne panicam. Eu m-am vaccinat cu o doza din acest lot si sunt bine"Danemarca, Islanda si Norvegia au anuntat joi, 12 martie, suspendarea injectiilor cu vaccinul AstraZeneca impotriva Covid-19, invocand principiul "precautiei". Bulgaria le-a urmat vineri. Agentia Nationala de Sanatate Daneza, prima care a anuntat decizia, a cerut prudenta in fata "cazurilor grave de cheaguri de sange la persoanele vaccinate", desi "in prezent" nu a fost stabilita o legatura intre vaccin si cheaguri de sange.La inceputul saptamanii, Austria a incetat sa mai administreze un lot din aceste vaccinuri dupa moartea unei asistente de 49 de ani in urma "tulburarilor grave de sangerare" la cateva zile dupa vaccinare. Laboratorul anglo-suedez si guvernul britanic au reactionat joi pentru a apara un vaccin "sigur" si "eficient".