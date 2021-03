Inca o tara isi deschide granitele pentru persoanele care s-au vaccinat anti-COVID-19

"Guvernul islandez a anuntat ca toti cei care sunt complet vaccinati impotriva COVID-19 vor putea calatori in Islanda fara a fi supusi unor masuri la punctele de intrare in tara, de exemplu testarea si carantina", a declarat executivul islandez intr-un comunicat marti seara.Tara situata in Atlanticul de Nord, care va deveni una dintre primele state care isi deschid frontierele de la inceputul pandemiei, a permis pana acum accesul in tara fara restrictii numai vizitatorilor vaccinati proveniti din UE "De la 18 martie aceasta scutire se va aplica cetatenilor din afara spatiului Schengen, inclusiv Marea Britanie si SUA", a spus guvernul islandez.Cipru a anuntat inca din decembrie ca le va permite calatorilor care au primit ambele doze de vaccin anti-COVID sa intre pe teritoriul sau fara a fi nevoiti sa stea in carantina. De asemenea, Estonia a renuntat la masura de carantina impusa persoanelor care vin din UE si dovedesc ca s-au vindecat de COVID-19 in ultimele sase luni. Si Georgia , aflata la intersectia dintre Asia si Europa, a ales, de asemenea, sa ridice restrictiile pentru cei care au primit ambele doze de vaccin anti-COVID, scrie libertatea.ro.