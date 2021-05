Mai putin de 1.000 de cazuri active de coronavirus in Israel

In perioada de varf a pandemiei, se inregistrau peste 70.000 de cazuri, a anuntat duminica pe Twitter ministrul Sanatatii, Yuli Edelstein.In ultima saptamana, numarul persoanelor grav bolnave a fost mai putin de 100. La sfarsitul lui ianuarie, in Israel , s-au inregistrat circa 1.200 de pacienti cu forme grave de COVID-19. Numarul noilor infectari, de nivelul zecilor, a scazut de asemenea in ultima vreme, a mai scris Edelstein . Potrivit oficialului, este rezultatul succesului campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din Israel.Duminica, Ministerul Sanatatii, a anuntat ca alte 17 noi cazuri au fost anuntate in ultimele 24 de ore. Doar 0,2% din peste 11.500 de teste au avut rezultate pozitive.Ca urmare a ratelor mici de infectare, cea mai mare parte a restrictiilor anti-coronavirus au fost ridicate in Israel. Obligativitatea purtarii mastii ar putea fi de asemenea desfiintata in spatii publice inchise.Pana in prezent, peste 5,4 milioane de persoane din populatia de aproximativ 9 milioane a Israelului a primit cel putin o doza din vaccinul BioNTech/Pfizer, echivalentul a 60% din populatie.Aproape 5,1 milioane de rezidenti sunt vaccinati cu ambele doze.