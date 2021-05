Israelienii si-au doborat singuri o drona. IDF a confirmat ca Iron Drone a doborat un UAV al Armatei in timpul crizei din Gaza

IDF confirma ca Iron Dome a doborat din greseala o drona a Israelului

Israel si Hamas, aproape doua saptamani de confruntari violente

Nu se cunosc informatii cu privire la cum s-a ajuns ca Iron Dome sa dobore o drona a Armatei Israelului . Cert e ca Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au confirmat incidentul.Un purtator de cuvant al IDF le-a confirmat celor de la Haaretz ca Iron Dome a doborat o drona proprie. Incidentul este in curs de investigare, iar ancheta va stabili daca accidentul a avut loc ca urmare a unei erori umane. Potrivit celor de la The Drive e vorba de o drona Skylark produsa de cei de la Elbit.Nu este clar nici cand a avut loc incidentul si nici cate drone a distrus Iron Dome in timpul celor 11 zile de confruntari dintre Israel si gruparile teroriste din Gaza - Hamas si Jihadul Islamic Palestinian.Cert e ca aceste grupari au folosit sisteme UAV in atacurile lor. Hamas a confirmat spre exemplu ca a utilizat drone kamikaze in timpul atacurilor impotriva Israelului.In ceea ce priveste dronele doborate de Iron Dome, pe langa accidentul in care a fost doborata drona Israelului sau cele lansate de gruparile teroriste, de mentionat si ca premierul Benjamin Netanyahu a confirmat acum o saptamana ca pe 18 martie sistemele de aparare ale Israelului au doborat si o drona inarmata care a fost lansata de catre Iran , stat ce sprijina atat financiar cat si militar Hamas.Tot saptamana trecuta, Israelul si Hamas, miscarea islamista la putere in Fasia Gaza, au anuntat ca au aprobat un acord de incetare a focului. Acordul vine dupa 11 zile de confruntari.Ostilitatile au inceput pe 10 mai, cu un tir de de rachete al Hamas asupra Israelului in semn de "solidaritate" cu sutele de palestinieni raniti in ciocnirile cu politia israeliana pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, al treilea cel mai sfant loc al islamului, unde le-a fost restrictionat accesul.Dupa aceste atacuri, Israelul a lansat o operatiune menita sa reduca capacitatile militare ale Hamas prin intensificarea atacurilor aeriene asupra Fasiei Gaza, o enclava cu o populatie de doua milioane de locuitori aflata sub blocada israeliana de aproape 15 ani.La randul lor, gruparile Hamas si Jihadul Islamic au lansat un numar record de peste 4.300 de rachete asupra Israelului, care are un scut antiracheta ce a facut posibila interceptarea a 90% din aceste proiectile.Daca armata israeliana a redus capacitatile militare ale Hamas prin uciderea mai multor comandanti din departamentele tehnic si de informatii si prin distrugerea infrastructurii sale, miscarea armata islamista a reusit in mod simbolic - potrivit analistilor citati de agentia Agerpres - sa readuca in centrul atentiei conflictul israeliano-palestinian.